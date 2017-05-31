Туристический поезд соединит центр Пальмы с новым развлекательным комплексом

Руководство будущего развлекательного комплекса Port Mayurqa на Майорке планируют соединить его с историческим центром Пальмы посредством туристического поезда, чтобы упростить доступ к нему и поспособствовать коммерческой деятельности в двух конечных точках маршрута. Как сообщают информационные агентства Испании, наряду с этим компания-девелопер Intu также планирует запустить сервис Check In Airport, который позволит выезжающим из отелей или апартаментов туристам оставить арендованные автомобили на парковке центра и воспользоваться шаттлом, следующим в центр Пальмы или в аэропорт.

Наряду с этим представители Intu подписали соглашение о сотрудничестве с фондом Handisport, по условиям которого компания обязуется сделать будущий комплекс доступным для посетителей с ограниченными возможностями и превратить его в европейский флагман с точки зрения проектирования и универсальной оснащенности.

Проект Port Mayurqa активно поддерживается представителями различных экономических и социальных секторов Балеарских островов. Как Конфедерация предпринимательский ассоциаций архипелага (CAEB), объединяющая более 80 организаций, так и профсоюзы UGT и CC OO отметили инновационный характер проекта и его вклад в развитие туристического предложения Майорки.

Кроме того, согласно результатам исследования, проведенного компанией GfK по заказу Intu, 8 из 10 жителей острова старше 18 лет выступают за расширение торгово-развлекательного предложения, которое дополнило бы традиционный пляжный туризм и обеспечило население работой в течение всего года. Помимо этого, 64,3% респондентов положительно оценили инициативу по строительству Port Mayurqa и заверили, что посетят новый парк после его открытия.