В городе Кампельо пройдут дни традиционной кухни

10 ресторанов города Кампельо (Аликанте) примут участие во втором по счету Смотре традиционной кухни, которая пройдет с 1 по 11 июня. Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на оргкомитет, по этому случаю местные заведения подготовят особое меню, главная роль в котором будет отведена региональной гастрономии "в знак уважения к местным традициям рыбной ловли и сельского хозяйства".

В роли попечительницы мероприятия выступит шеф-повар Мария Хосе Сан Роман, обладательница звезды "Мишлен" и владелица ресторана La Vaquería. "Мария Хосе – международный амбассадор и известная сторонница привычных для нашей кухни продуктов, в том числе шафрана и оливкового масла категории Extra", - отмечают организаторы.

В число ресторанов-участников вошли Asador La Vaquería, Cavia, Hostal San Juan, Jorge I, Jova Hotel y Restaurante, La Peña, Eloy, Seis Perlas, Singapore Garden и Taberna de Origen. Каждое меню включает в себя аперитивы, основное блюдо, десерт и напиток. Его стоимость будет варьироваться от 25 до 35 евро.