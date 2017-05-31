В минувший понедельник железнодорожная компания Renfe во второй раз подряд запустила "Поезд закусок тапас", который проехал из Мадрида в Вальядолид. Как сообщают информационные агентства Испании, пассажиры состава Avant попробовали миниатюрные блюда, приготовленные участниками XIX Конкурса закусок пинчос провинции Вальядолид.

"Поезд тапас" покинул столичный вокзал Чамартин в 12:00 и прибыл в пункт назначения в 13:05. Эта инициатива, объединяющая железную дорогу с гастрономией и разработанная компанией Renfe совместно с Ассоциацией рестораторов Вальядолида, включила в себя дегустацию закусок, приготовленных заведениями-участниками вышеупомянутого конкурса, в сочетании с винами Rueda и Ribera de Duero. На борту находились 11 официантов, 4 повара, 5 представителей Ассоциации рестораторов и 10 журналистов. Во время поездки пассажирам также была предоставлена информация об использованных продуктах и методах их приготовления.

Конкурс закусок пинчос провинции Вальядолид проходит с 30 мая по 4 июня.