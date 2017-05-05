Транзитных пассажиров европейских аэропортов обяжут декларировать перевозимую наличность

В минувший четверг Суд Европейского союза постановил, что иностранные путешественники, следующие через аэропорты ЕС транзитом, должны подчиняться стандартным европейским нормам, которые подразумевают декларацию наличных сумм в размере более 10 000 евро. Как передают информационные агентства Испании, в этом случае путешественники должны будут сообщить об имеющихся у них средствах в момент выхода в международные зоны аэропортов ЕС.

В своем решении суд напомнил, что въездом на террриторию ЕС считается "перемещение из одной точки, которая не относится к его территории, в другую, которая к ней относится". Кроме того, документ гласит, что аэропорты также принадлежат к вышеупомянутым территориям, и в Договорах ЕС нет положений, которые исключали бы их транзитные зоны из сферы действия региональных нормативов.

В этом смысле суд заключил, что пересадка пассажира, прибывшего рейсом из стран, не входящей в состав Евросоюза, в одном из его государств, считается въездом на территорию Союза, поэтому он должен заполнить декларацию в случае необходимости.

Соответствующее решение стало ответом на рассматриваемое во Франции дело об индивиде, который должен был перевезти американские доллары из Котону (Бенин) в Бейрут (Ливан) по поручению фирмы Benín Intercontinental. Посыльный летел с пересадкой в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. На таможенном контроле выяснилось, что пассажир вез с собой более 1,6 миллиона долларов, которые не были задекларированы. В отношении него было возбуждено дело о нарушении законодательства ЕС.