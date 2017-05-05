Иностранные туристы за три месяца потратили в Испании больше 13 млрд евро

В первом квартале 2017 года 13,655 млрд евро, что на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные публикует Национальный институт статистики.

В марте иностранцы оставили в Испании 5,098 млрд евро - на 10,3% больше, чем в прошлом году. А в среднем каждый иностранный турист тратил в Испании 1039 евро (на 4% больше) за весь отдых и примерно 141 евро в день (рост на 7,1%).

За три месяца туристы из Великобритании потратили в Испании 2,604 млрд евро - больше всех. За ними следуют немцы (1,765 млрд).