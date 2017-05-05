27 мая в Барселоне откроется крупнейший в мире пляжный клуб Café del Mar

27 мая в порту Форум в Барселоне откроется пляжный клуб Café del Mar, который станет крупнейшим в мире заведением известного бренда. Как сообщают информационные агентства Испании, его площадь составит 4 000 квадратных метров. К услугам гостей будут предоставлены не только четыре этажа самого клуба, но и яхта для проведения особых мероприятий. Открытие Café del Mar позволит создать 150 прямых рабочих мест.

В своем пресс-релизе руководство компании сообщило о получении нескольких заказов на корпоративные мероприятия как на 2017-й, так и на 2018-й годы. Представители клуба также отметили, что одним из самых выдающихся его элементов станут внешняя зона с бассейном и сцена, где будут проходить выступления музыкантов.

В новом клубе также появится средиземноморский ресторан, кухню которого возглавит шеф-повар Хуан Хименес.

Клубная зона будет рассчитана на 600 человек, а вышеупомянутая яхта сможет вместить до 350 гостей. По словам руководства Café del Mar, его появление "положительно скажется на позиционировании Барселоны и Сан-Адриан-де-Бесос как направлений качественного досуга". Промоутер проекта Начо Солер выразил намерение интегрировать новый клуб в существующую структуры зоны порта Форум и "оживить данную зону".