Традиционный "Рождественский поезд" вновь вышел на маршрут в Мадриде

В минувший вторник вновь начал работу "Рождественский поезд" (El Tren de Navidad), построенный в 20-е годы прошлого столетия. Как сообщают информагентства Испании со ссылкой на пресс-релиз фонда железной дороги Fundación del Ferrocarril , в состав был включен вагон-ресторан, выпущенный в 1926 году в Париже.

"Рождественский поезд" выходит на маршрут каждую зиму начиная с 1993 года. Он включает в себя четыре деревянных вагона. В этом году состав будет курсировать 27, 29 и 30 декабря и 2, 3, 4 и 5 января. Отправной точкой станет станция Принсипе-Пио. Маршрут продолжительностью более часа проходит через парк Каса-де-Кампо и лесную зону Монте-дель-Пардо, а также муниципалитеты Посуэло-де-Аларкон, Махадаонда и Лас-Росас до станции Питис.

Все пассажиры "Рождественского поезда" получат приглашение в Музей железной дороги в Мадриде. На борту их будет ждать развлекательное шоу. Кроме того, 5 января самых маленьких гостей встретят волхвы.