В аэропорту Мадрида проходит выставка композиций из конструктора Playmobil

В мадридском аэропорту Барахас имени Адольфо Суареса проходит выставка поделок из конструктора Playmobil, организованная при содействии ассоциации его любителей Aesclick. Как сообщают информационные агентства Испании, они воссоздают самые разные сцены в мельчайших деталях.

В частности, до 27 января пассажиры и гости аэропорт смогут увидеть воссозданные из конструктора здание терминала T4S аэропорта Барахас, полярную экспедицию, рождественский вертеп и шествие волхвов, а также средневековый замок и сценки, вдохновением для создания которых послужила сказка о Гулливере.

Так, в собранном из конструктора терминале аэропорта авторы воссоздали магазины и разнообразные службы, работающие в здании – от регистрационных стоек до пунктов контроля безопасности, а также взлетно-посадочную полосу с самолетами.

Помимо этого, на выставке представлена арктическая экспедиция с кораблем в масштабе, типичными для полярных зон животными и фигурками участников экспедиции; средневековый замок с армией из 100 солдат и вышеупомянутые сцены из сказки о Гулливере. Особого внимания заслуживают традиционные рождественские композиции – вертеп и шествие волхвов.

Экспозицию можно увидеть в коридоре, ведущем во второй терминал аэропорта от станции метро и выхода на парковку.