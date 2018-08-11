Теруэльская деревня пополнила список самых красивых в Испании

Знак, свидетельствующий об этом статусе, появится на въезде в населённый пункт 21 июля. По этому случаю в Мирамбеле запланированы праздничные мероприятия. Весь день будут проходить экскурсии, выступления и концерты.

Официальная церемония присуждения статуса одной из самых красивых испанских деревень начнётся на главной площади Мирамбеля в 22:30. До этого в 17:30 вручат премии победителям фотоконкурса, посвящённого замкам Теруэля, а в 18:00 состоится презентация путеводителя по замкам военных орденов в Арагоне. Также будут представлены отреставрированные фрески монастыря августинцев. Музыкальная программа включает оперу и сарсуэлу в исполнении тенора Бернардино Атиенсы и дискотеку после полуночи.

Отмечается, что включение Мирамбеля в список самых красивых деревень является признанием усилий многих поколений по сохранению архитектуры, культурного наследия, традиций и природы этой местности. Муниципальные власти надеются, что это событие поспособствует росту туризма в посёлке и окрестностях.

Население Мирамбеля составляет 122 человека. Его городской застройке ещё в 1980 году был присвоен статус историко-художественного комплекса.

В Ассоциацию самых красивых деревень Испании входят ещё шесть населённых пунктов Теруэля: Вальдерробрес, Альбаррасин, Каласейте, Пуэртомингальво, Рубьелос-де-Мора и Кантавьеха. Всего в 2018 году список пополнило 11 новых посёлков, а их общее число на данный момент составляет 68.