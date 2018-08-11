В Испании намерены положить конец пьянкам в поездах

Железнодорожный перевозчик Renfe был вынужден запретить вечеринки в поездах после инцидента в AVE, следовавшем из Мадрида в Малагу.

13 человек, которые ехали в Малагу на мальчишники, сняли с поезда за хулиганство. Подвыпившие молодые люди начали бить в окна и двери, создавая неудобства для других пассажиров. Они не реагировали на замечания и призывы сотрудников к порядку, в связи с чем в Кордобе их передали в руки полиции.

Инцидент привёл к тому, что поезд прибыл в пункт назначения на 20 минут позже запланированного времени, что является основанием для пассажиров потребовать от перевозчика компенсировать половину стоимости билета. Железнодорожный состав провёл на станции в Кордобе полчаса, пока буйных пассажиров высаживали.

В случае, если бы все остальные 296 пассажиров поезда потребовали бы вернуть часть стоимости, это вылилось бы в убытки для Renfe в размере более 9500 евро, поскольку в среднем билет обошёлся пассажирам в 60 евро.

Компания готовит иск против хулиганов, а также изучает возможность принятия мер, которые бы ограничили употребление алкоголя в поезде, во избежание повторения подобных инцидентов.

Это не первый подобный случай. Четыре месяца назад на этой же линии, полиция сняла с поезда в Кордобе участников ещё одного мальчишника.