Ужин в испанском ресторане обошёлся в 50 тысяч евро

Ресторан Casa Parrondo в Мадриде опубликовал в социальных сетях снимок счёта за ужин в заведении, который превысил 49 тысяч евро.

Компания из 8 человек заказала две бутылки винтажного шампанского Louis Roederer стоимостью 15 тысяч евро каждая. Они также отведали такие блюда, как угорь из реки Налон, персебес, морской окунь и сирлойн-стейк. В среднем из расчёта на человека каждому ужин обошёлся более чем в 6 тысяч евро.

Ресторан специализируется на астурийской кухне и работает в испанской столице более 40 лет.