Температура воды на испанском побережье - выше климатической нормы

В Испании зарегистрирована аномально высокая для середины октября средняя температура воды. Вдоль всего побережья, за исключением Атлантики, вода на 0,5-1,5°C теплее, чем обычно в это время года.

Как сообщают в Государственном метеорологическом агентстве, аномальные температуры наблюдаются как в Средиземном море, в частности, в юго-восточной части и в районе Альборана, так и в Кантабрийском. Это объясняется, в первую очередь, большим количеством ясных солнечных дней в сочетании с отсутствием сильных ветров или дождей.

По данным Европейского центра среднесрочного прогнозирования, по состоянию на 12 октября температура составляла 18-20°C в Кантабрийском и 22-24°C в Средиземном море, что на 0,5-1,5°C выше климатической нормы. В юго-восточных провинциях превышение нормы достигает 2°C. Температура воды в Атлантическом океане также была теплее обычного и составляла 20-24°C. На Канарских островах отклонений от нормы не наблюдалось.

В то же время в северной части атлантического побережья сложилась обратная ситуация. Там была зафиксирована средняя температура на уровне 14-18°C, что на 0,5-1°C ниже нормы.