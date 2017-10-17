Мэрия Барселоны намерена сделать транспорт дороже для туристов

Мэрия Барселоны рассматривает возможность внедрения специальных разрешений для туристических автобусов, которая гарантирует оплату туристического сбора гостями города, посещающими его без ночевки, как это происходит с пассажирами круизных лайнеров. Как сообщает газета ABC, власти также рассматривают возможность пересмотра тарифной сетки общественного транспорта, в соответствии с которой туристы должны будут оплатить полную стоимость своих перемещений.

Советники мэрии по вопросам туризма и мобильности Агусти Колом и Мерседес Видаль пояснили, что в соответствии с новой формулой туристы, не останавливающиеся на ночь в Барселоне, должны будут наравне со всеми оплатить вышеупомянутый сбор через туристические автобусы. Выдача специальных разрешений для подобных транспортных средств также будет подразумевать резерв парковочного места. По словам Видаль, конкретная схема работы должна быть определена при участии представителей сектора. Советник отметила, что ее внедрение позволит отслеживать, где, когда и как перемещаются автобусы. Подобные механизмы уже реализуются во множестве городов и препятствуют таким нарушениям, как курсирование пустых автобусов по городу в ожидании пассажиров.

Данная мера является частью Стратегии туристической мобильности, черновик которой был представлен мэрией Барселоны несколько дней назад. Документ также включает в себя возможность пересмотра ценовой политики, в соответствии с которой туристы должны будут полностью компенсировать затраты на свои передвижения. Видаль заверила, что чаще всего они пользуются абонементом Т-10, который в значительной мере субсидируется государством, в то время как более узконаправленные продукты вроде Hola BCN! охватывают только 12,3% рынка. Советник считает, что будущее внедрение новой карточки T-Movilidad, испытания которой пройдут на линии L9 в дни проведения конгресса Mobile World Congress, положительно скажется на тарифной схеме и позволит провести границы между частыми и нечастыми пользователями транспортной сети. До этого момента мэрия намерена способствовать популяризации абонементов Hola BCN!