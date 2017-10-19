На горнолыжных курортах Сьерра-Невады выпал первый снег

Как сообщает Europa Press, на некоторых участках на высоте 2500 метров над уровнем моря и выше лежит тонкий слой снега, а температура в этом районе находится на уровне около 0°. К полудню в Боррегилесе и на пике Велета выпало 20 мм осадков. По прогнозам синоптиков, начиная с четверга, интенсивность осадков снизится. За состоянием курорта и погодными условиями можно следить в реальном времени с помощью специальных веб-камер, установленных в основных точках комплекса.

Официальное открытие горнолыжного сезона намечено на 25 ноября.

На прошлой неделе советник по туризму и спорту Франсиско Хавьер Фернандес представил в Гранаде новую концепцию курорта, который должен стать одним из важнейших зимних спортивных центров на юге Европы.