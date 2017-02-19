Сотрудники общепита объявили забастовку в аэропорту Барселоны

Как сообщают информационные агентства Испании, основная задача акции – потребовать от управляющей большинством испанских аэропортов компании Aena отмены государственного тендера для заведений общепита в аэропорту каталонской столицы. По их мнению, главная цель этого аукциона заключается в «устранении мажоритарной концессии». До этого момента в аэропорту Эль-Прат действовало шесть концессионных договоров, и контракт с компанией PansFood был среди них крупнейшим: у фирмы насчитывалось 22 торговые точки, в которых работали 400 человек. По сведениям профсоюза UGT, размер заработной платы сотрудников связан с уровнем продуктивности предприятия и выручки вышеупомянутых пунктов продаж в терминалах Т1 и Т2, поэтому их разделение может привести к снижению зарплат на 30%.