Туристический сектор Аликанте нацелился на состоятельных азербайджанцев и казахов

Патронажный совет побережья Коста-Бланка по вопросам туризма принял участие в двух выставках, посвященных туризму премиум-класса, прошедших в Алма-Ате (Казахстан) и Баку (Азербайджан). Как сообщают информационные агентства Испании, основная задача заключалась в продвижении обширного предложения в сфере премиум- и бизнес-туризма в провинции Аликанте. С этой целью представители Совета встретились с руководителями компаний вышеупомянутого сегмента, чтобы познакомить их с регионом и поспособствовать развитию будущих сделок с туроператорами и авиаперевозчиками.

Организатором выставок B2B Luxury & MICE Workshop в Баку и Алма-Ате стала фирма Tourism, Marketing & Intelligence. Выбор места проведения был неслучайным: в Казахстане и Азербайджане в последние годы наблюдается заметный экономический рост.

Представители Патронажного совета также приняли участие в нетворкинг-мероприятиях. Его вице-председатель Эдуардо Долон объяснил, что «Казахстан и Азербайджан, территория которых относится к двум континентам, Европе и Азии, богаты нефтью и демонстрируют высокие показатели роста ВВП, а также активное развитие сектора туризма, что в особенности касается клиентов с высокой покупательской способностью».

«Эти развивающиеся рынки имеют особое значение для Аликанте. Несмотря на отсутствие на данный момент прямого авиасообщения, мы работаем над тем, чтобы познакомить их с нашим предложением и тем самым поспособствовать развитию сотрудничества с туроператорами и авиалиниями», - заключил Долон.