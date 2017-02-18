В Толедо появилось мобильное приложение для виртуальных экскурсий

Новое мобильное приложение Toledo - Guía de visita позволит менее чем за два часа осмотреть Толедо благодаря четырем виртуальным маршрутам, которые содержат информацию на языке жестов, а также в виде субтитров и аудиозаписей. Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на пресс-релиз мэрии, новая программа представляет собой «легкий в управлений инструмент, позволяющий всем желающим познакомиться с наследием города».

Пользователи смогут виртуально «пройтись» по улочкам еврейского квартала, увидеть Толедо XVI века через призму творчества и личности Эль Греко, прогуляться по ночному маршруту с остановками в семи важнейших пунктах или прикоснуться к истории города через его ворота, площади и крепостные стены. Каждый из предложенных вариантов включает в себя карты, чтобы пользователи могли определить местоположение различных достопримечательностей. а также изображения, видеозаписи, тексты и описания в формате аудио. Приложение доступно даже при отсутствии Интернет-подключения: в этом случае пользователям предлагается графическая ориентация по доступным картам.

Помимо этого, с помощью функции “Доступность» участники виртуальных экскурсий смогут выбрать и скачать субтитры, видео на языке жестов и описания в аудиоформате.

Приложение было создано в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Группой городов Испании, имеющих статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, фондом Fundación Orange и компанией GVAM. Его основная задача – развитие туризма и популяризация городов ЮНЕСКО посредством общедоступных технологий. Толедо на сегодняшний день является единственным представителем данной категории, где существует виртуальный ночной маршрут.

Приложение Toledo - Guía de visita доступно для платформ iOS и Android.