Сотрудники Iberia устроят забастовку в аэропорту Барселоны в предрождественские дни

На такие меры сотрудники авиакомпании решились из-за «отсутствия обратной связи от руководства предприятия по поводу чрезмерной нагрузки». Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на профсоюз UGT. В своем пресс-релизе представители синдиката подтвердили, что работники Iberia ждут подготовки плана, предусматривающего возможность найма новых кадров для решения проблемы избыточной нагрузки. Они заверили, что на данный момент перевозчик должен предоставить своим сотрудникам более 7 000 часов отдыха за переработки, однако реализовать это на практике невозможно из-за нехватки персонала.

Забастовки будут проходить в течение 4 часов в нескольких временных отрезках. Подобным образом их организаторы намерены убедить руководство Iberia в проведении переговоров.

В штате Iberia насчитывается более 2 000 работников, которые занимаются наземным и техническим обслуживанием в аэропорту Эль-Прат. По словам представителей UGT, забастовка – не цель, а последнее доступное им средство вызвать менеджмент на диалог.