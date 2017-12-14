В рамках стратегии по борьбе с терроризмом в Барселоне установлены защитные ограждения

На этой неделе мэрия Барселоны установила в нескольких районах города защитные столбы, появление которых стало частью стратегии по предотвращению терактов, разработанной Советом по вопросам безопасности. Как сообщают информационные агентства Испании, поводом для ее создания стали августовские теракты на бульваре Рамбла. Теперь его верхняя часть, которая соседствует с площадью Каталонии и откуда на улицу выехал фургон террористов, перекрыта вышеупомянутыми конструкциями. Для этих целей были использованы цилиндрические элементы, по форме напоминающие обычные столбы для ограничения движения, но имеющие больший вес.
В ноябре Совет по вопросам безопасности согласовал принятие новых мер в области борьбы с терроризмом, в том числе переоборудование улиц в окрестностях Храма Святого Семейства в пешеходные зоны и установку гибких столбов и прочих временных препятствий в центральных районах. В состав совета входят представители различных отделов мэрии, офицеры Автономной полиции Каталонии, Национальной полиции и Гражданской гвардии.Темы: Туризм Барселона