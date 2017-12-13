Мэрия Барселоны начала работы по реструктуризации пространства в окрестностях Храма Святого Семейства

Мэрия Барселоны начала работы по реструктуризации пространства вокруг Храма Святого Семейства. Первый этап охватил зоны Уренья, Бофиль, Карси, Леон и По Эрнандес, территориально относящиеся к району Эйшампле. Основная задача заключается в том, чтобы сделать вышеперечисленные улицы более приятными для пешеходов. В частности, за счет расширения тротуаров и ликвидации обочины дорожное полотно станет единым, и пешеходы на нем будут пользоваться преимуществом. Общий бюджет проекта составил 1,4 миллиона евро. В рамках его реализации улица Уренья будет расширена на 4 метра, а улица Бофиль – до 6 метров. До улиц По Эрнандес и Леон очередь дойдет в феврале следующего года, а до Карси – в марте.