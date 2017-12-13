Мэрия Барселоны начала работы по реструктуризации пространства в окрестностях Храма Святого Семейства

Мэрия Барселоны начала работы по реструктуризации пространства вокруг Храма Святого Семейства. Первый этап охватил зоны Уренья, Бофиль, Карси, Леон и По Эрнандес, территориально относящиеся к району Эйшампле. Основная задача заключается в том, чтобы сделать вышеперечисленные улицы более приятными для пешеходов. В частности, за счет расширения тротуаров и ликвидации обочины дорожное полотно станет единым, и пешеходы на нем будут пользоваться преимуществом. Общий бюджет проекта составил 1,4 миллиона евро. В рамках его реализации улица Уренья будет расширена на 4 метра, а улица Бофиль – до 6 метров. До улиц По Эрнандес и Леон очередь дойдет в феврале следующего года, а до Карси – в марте.
Данная инициатива совпала по времени с другими изменениями в окрестностях знаменитого храма. Так, на прошлой неделе городская администрация сообщила, что на рождественский период (с 25 ноября по 23 декабря) улица Сарденья на отрезке между Провенса и Майорка будет перекрыта для дорожного движения. Кроме того, для проезда окончательно закроются улица Марина (между Валенсия и Провенса) и Провенса (между Марина и Сарденья). Этот шаг стал одной из превентивных мер, разработанных Советом по вопросам безопасности после терактов 17 августа. В свете этих изменений будут модифицированы маршруты туристических автобусов.Темы: Туризм Барселона