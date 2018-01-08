Железнодорожная компания Renfe объявила распродажу: скидки до 70%

Компания Renfe присоединилась к зимней распродаже и предлагает тысячи билетов со скидками до 70% на некоторых направлениях.

В официальном сообщении железнодорожного перевозчика сообщается, что скидки действуют на поездки в период с 7 января до 26 февраля. Количество билетов ограничено, и акция закончится, как только все акционные билеты будут распроданы.

Тариф Promo, действующий в рамках акции De Rebajas en tren, распространяется на высокоскоростные поезда AVE, а также на поезда дальнего следования. Скидки достигают 50%, 60% и 70%. Билеты доступны для покупки через интернет.

Цены на билеты в январе и феврале стартуют от 12,20 евро на направлении Барселона-Валенсия и от 21,90 евро – на направлении Мадрид-Валенсия. Поездка из Сарагосы в Логроньо обойдётся в 5,50 евро, из Гихона в Мадрид можно добраться по цене от 22,45 евро, из Валенсии в Малагу – от 22 евро, из Мадрида в Леон – от 19,90 евро, из Малаги в Барселону – от 35,45 евро.