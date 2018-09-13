Севилья попала в рейтинг лучших направлений Travel+Leisure

Американское издание о путешествиях Travel+Leisure включило Севилью в рейтинг лучших городов. На уровне Европы столица Андалусии заняла пятое место, а в Испании – первое.

В топ-15, который составляется на основе отзывов путешественников, также попали Барселона и Сан-Себастьян. Севилью в рейтинге обошли Флоренция, Рим, Стамбул и Порту.

В мэрии Севильи радостно встретили тот факт, что город в очередной раз получил мировое признание как туристическое направление. В администрации напомнили, что Севилья также попал в список лучших направлений 2018 года, по версии Lonely Planet, была названа лучшим направлением в Испании для делового туризма Иберийской ассоциацией менеджеров по туризму, а также вошла в список главных направлений мира, составленный газетой The New York Times.

Городские власти также отметили, что к богатому наследию андалусийской столицы добавляется обширная культурная программа, которая в 2018 году включает мероприятия по случаю Года Мурильо, Биеннале фламенко и международный фестиваль искусства FEST.