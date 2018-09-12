Мадрид и Барселона теряют инвестиции из-за недостатка новых гостиниц

Нехватка гостиничных активов вкупе с завышенными ценами и мораторием на открытие новых отелей в Барселоне и Мадриде привели к тому, что инвесторы перешли на другие испанские рынки, такие как Канарские и Балеарские острова или Андалусия.

Агентство недвижимости Forcadell представило исследование, в котором проанализировало ситуацию с инвестициями в крупнейших городах страны и на испанском рынке в целом.

Эксперты считают, что Мадрид и Барселона продолжают оставаться наиболее привлекательными для туристов направлениями, в то время как для инвесторов характерна переориентация на другие рынки.

В документе отмечается, что в текущем году наблюдается большое число слияний и объединений, а также сделок с пакетами акций. Среди них выделяется поглощение группой Blackstone компании Hispania, которое превратило американскую компанию в крупнейшего владельца недвижимости в Испании.

В первом полугодии 2018 года инвестиции в испанскую недвижимость сохранили свою динамику, в первую очередь, благодаря международным фондам и инвестиционным трастам. При этом 60% сделок приходится на иностранные инвестиционные фонды.

Что касается объёмов инвестирования, то, по оценкам специалистов, этот год завершится примерно на том же уровне, что и предыдущий, когда общая сумма операций достигла 13,5 млрд евро.

В Forcadell также считают, что в секторе есть перспективы для дальнейшего роста в период до 2020 года, и добавляют, что Испания является одной из наиболее привлекательных стран для инвестирования в недвижимость.