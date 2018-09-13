100 заведений примут участие в фестивале Basauri Pintxo Festa

Организатором мероприятия выступает мэрия Басаури. Местные власти рассчитывают, что обширное и разнообразное предложение заведений, специализирующихся на «пинчос высокого качества», поможет привлечь на фестиваль не только местных жителей, но и гостей из соседних регионов. В первую очередь, в Басаури ждут любителей гастрономического туризма и семейного отдыха.

На фестивале также будут распространять специально подготовленный для этого случая путеводитель, в котором собрана информация обо всех заведениях-участниках, а также указаны главные достопримечательности города и сопутствующая культурная программа. Его также можно скачать в интернете.

В этом году в Басаури проводится конкурс на лучшую закуску, для участия в котором 46 заведений представили свои пинчос по оригинальным рецептам. По условиям конкурса, в их состав должны входить сезонные продукты: кабачок, баклажан и/или перец гиндилья. Победители станут «лицом» фестиваля в следующем году.