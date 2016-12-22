Самая опасная дорога в Испании - отрезок трассы N-435

Участок дороги N-435 протяженностью 12,5 километра на отрезке между муниципалитетом Бадахос и объездом Барракота в провинции Бадахос признан самым опасным во всей испанской дорожной сети. Об этом сообщают информационные агентства страны со ссылкой на последний доклад EuroRAP, подготовленный при участии Королевских автомобильных клубов Каталонии (RACC) и Испании (RACE).

Авторы исследования проанализировали уровень риска на 24 805 километрах испанских дорог на основе данных о ДТП за период с 2013 по 2015 годы и пришли к выводу, что 13,2% из них (3 264) имеют высокую степень опасности. Первую строчку по этому параметру занял отрезок трассы N-435 в промежутке между километрами 33,4 и 45,9. За год здесь было зафиксировано 5 серьезных аварий, 3 случая летального исхода и 4 эпизода получения тяжелых ранений. Данный участок попал в категорию дорог с высокой степенью риска уже в третий раз подряд.

Эксперты отметили, что общая доля максимально опасных дорог снизилась с 14,1% до 13,2%, в то время как протяженность трасс с умеренной степенью риска выросла – их доля увеличилась с 69,7% до 72,7%. Впрочем, исследователей больше беспокоит тот факт, что пять отрезков шоссе, имеющих высокую степень риска, попали в рейтинг вновь. В их числе – участок трассы Бадахос – Ла-Корунья между населенными пунктами Мельид и Боэнте.

По данным RACC, риск аварии со смертельным исходом на обычных дорогах в 3,5 раза выше, чем на трассах. Кроме того, спустя 5 лет непрерывных падений вновь выросло количество смертей в результате аварий с мотоциклами и мопедами.

В число дорог с самыми протяженными опасными участками вошли N-502 (233,5 километра), N-260 (231,9 километра) и N-234 (159,5 километра). Самая высокая степень риска наблюдается в Кантабрии, Арагоне и Кастилии и Леоне, где опасными считаются 20,9%, 18,8% и 15,6% дорог соответственно. В среднем по стране этот показатель составляет 13,1%.