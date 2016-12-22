Жителей и гостей Памплоны ждет обширная программа рождественских развлечений

Одним из новшеств этого года станет появление игровых центров, ориентированных на все возрастные группы, которые будут открыты до 5 января. Центр на площади Пласа-дель-Кастильо откроется в четверг, 22 декабря, и будет работать с 10:30 до 14:00 и с 17:00 до 20:00. Второй комплекс на проспекте Карлос III откроется в пятницу, 23 декабря, и будет работать с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:00. 24 и 31 декабря, а также 5 января оба центра закроются в обед.

По традиции, одним из важнейших элементов праздника станут рождественские сладости. Так, 28 и 30 декабря, а также 2 января в историческом центре Памплоны пройдут «Сладкие маршруты Рождества», к которым присоединятся кондитерские Dulces Artesanos Garrarte, Pastas Beatriz и La Turronería. Их участников ждут экскурсия по городу и дегустация сладостей в вышеупомянутых магазинах. Маршрут завершится в 18:45 в шатре на площади Пласа-дель-Кастильо, где пройдет небольшое театрализованное представление. Похожий маршрут «Сладкие моменты» будет реализован и в районе Энсанче с участием кондитерских Casa Manterola, Pastelería Torrano и Confituras Goya. Он завершится в 18:00 в шатре на проспекте Карлос III. Экскурсия будет проведена 27, 29 и 30 декабря. Участие в обоих маршрутах будет бесплатным для детей в возрасте до 12 лет; остальным оно обойдется в 3 евро. Предварительная запись ведется по телефону обслуживания граждан 010.

В свою очередь, с 26 по 30 декабря, а также со 2 по 4 января на проспекте Сарасате жителей и гостей города также будут ждать семейные развлечения на любой вкус: картинг, игровой центр, бассейны с мячиками и многое другое. Развлекательный комплекс будет работать с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:00. 31 декабря и 5 января он откроется только в первой половине дня.

Кроме того, на площади Пласа-де-ла-Крус будет установлена карусель, прокатиться на которой можно будет 23, 26, 28, 29 и 30 декабря, а также 2, 3 и 4 января с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:00. 24 и 31 декабря, а также 5 января аттракцион также закроется после обеда.

Помимо этого, в рождественский сезон в районах Энсанче и Эрмитаганья откроются ставшие уже традиционными праздничные базары, где для юных гостей в возрасте от 9 до 12 лет организуют два кулинарных мастер-класса с участием шеф-повара Хуана Карлоса Фернандеса.