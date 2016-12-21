Съемки первого вестерна режиссера Ридли Скотта пройдут в Андалусии

В Андалусии пройдут съемки первого вестерна режиссера Ридли Скотта. Скотт, в картине которого зрители увидят пейзажи Ронды, Кадиса и Альмерии, недавно лично посетил регион и облетел его на вертолете, чтобы найти места, напоминающие Мексику. Новый фильм « Призраки дальних земель» станет экранизацией одноименного романа 2013 года, написанного американцем С. Крейгом Залером. Он рассказывает историю братьев, пытающихся спасти своих сестер, которых бандиты вынуждают заниматься проституцией.

В 2014 году Скотт уже проводил съемки в Андалусии: тогда он работал над картиной «Исход: Цари и боги», которая снималась в горах Сьерра-Аламилья и муниципалитете Печина в Альмерии.

После нескольких дней поисков идеальных пейзажей Скотт и его команда посетили ресторан Restaurante José Carlos García в Малаге, возглавляемый обладателем звезды «Мишлен». «Мы узнали его, но не стали подходить, чтобы не побеспокоить», - рассказал Хосе Карлос. «Впрочем, вино, которое заказал Скотт, ему не понравилось, поэтому я принес ему другую бутылку, и мы разговорились», - отметил он.

После визита в Андалусию Скотт отправился в Мадрид, где также планируется снять часть сцен нового фильма.