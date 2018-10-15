С бульвара Рамбла исчезнут киоски

Мэрия Барселоны получила разрешение от правительства Каталонии на то, чтобы отозвать лицензии на торговлю у киосков, расположенных на бульваре Рамбла.

Речь идёт об 11 точках в центральной части бульвара. Восемь лет назад на месте бывшего птичьего рынка Рамблы появились киоски с различной продукцией для туристов: от туррона до ремесленных изделий.

Мэрия рассчитывает, что на этот раз решение о прекращении торговли на Рамбле будет окончательным. Муниципальные власти отмечают, что отказ от торговых точек на бульваре позволит повысить его качество как городского элемента.

В настоящее время в Барселоне разрабатывается проект по обновлению Рамблы, который может быть воплощён в жизнь в ближайшие восемь лет.

Как сообщает La Vanguardia, городские власти также должны будут выплатить компенсацию владельцам торговых точек, и сейчас в процессе обсуждения находится размер выплат.