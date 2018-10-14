Соседи смогут устанавливать правила для туристических апартаментов в Испании

Объединения жильцов в Испании смогут запретить сдавать в аренду квартиры, которые находятся в их доме, или установить для них определённые условия. Это станет возможным, благодаря изменениям в правилах сдачи жилья в аренду, которые вступят в силу в 2019 году.

Соглашение, подписанное на этой неделе председателем испанского правительства Педро Санчесом и генеральным секретарём партии Podemos Пабло Иглесиасом предполагает и другие меры, касающиеся жилья, в том числе, увеличение бюджета на жилой фонд на 38%.

Ранее рабочая группа по вопросам туристического жилья обсуждала возможность внесения изменений в жилищное законодательство, чтобы сократить сезонную аренду и создать единый государственный реестр туристических апартаментов.

В тексте нового документа говорится о том, что жильцы смогут запретить сдавать квартиру в доме туристам простым большинством в 3/5 голосов. Мэрии же разработают индекс арендной платы, который будет основываться на объективной методологии и периодически пересматриваться, чтобы избежать ситуаций, когда владельцы необоснованно завышают плату.

Кроме того, планируется внести изменения в договоры аренды, которые должны будут включать минимальный срок действия, срок автоматического продления и вопросы пересмотра ставки арендной платы. К тому же, размер залога за квартиру не должен будет превышать сумму, эквивалентную двухмесячной оплате.