Винодельня в Малаге предлагает переночевать в огромной бочке

Отель с бочками – новинка на испанском рынке. Винодельня обещает уникальные впечатления, которые включают гораздо больше, чем обычный винный тур. Во время пребывания можно детально ознакомиться со всем, что связано с винами Малаги: от плантаций и сортов винограда, до производства вина, жизни и работы на винодельне.

Эта инициатива представляет собой лишь часть масштабного проекта, который предполагает создание туристического кемпинга в сельской местности. Пока на месте будущего места отдыха стоят четыре бочки Antigua Casa de Guardia. Они оборудованы душем и туалетом, каждая вмещает до четырёх человек. Дизайн основан на старинной ёмкости для вина объёмом в 10 тысяч литров, которая сохранилась в музее винодельни.

Antigua Casa de Guardia была основана в 1840 году и специализируется на традиционных винах Коста-дель-Соль.