Рождество принесет в Испанию атлантический фронт и дожди

Присутствие антициклона обеспечит в канун Рождества стабильную солнечную погоду по всей стране. Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные метеобюро Aemet, единственным исключением станут зоны Кантабрийских и Пиренейских гор, а также Балеарские острова. С понедельника ситуация изменится: во многие районы Испании придет шторм, который принесет с собой дожди.

В воскресенье во многих районах страны будет светить солнце, а температура воздуха превысит обычные для этого времени года показатели. Исключением станут восточная часть Кантабрийских гор, запад Пиренеев, юго-восток материковой Испании, Балеары и север Канарских островов, где возможны облачность и осадки. Во многих райоах внутренней части полуострова также возможен туман.

В начале следующей недели антициклон ослабнет, что повлечет за собой вход атлантического фронта со стороны Галисии. В той или иной мере их появление скажется на погоде практически по всей стране за исключением юго-востока Пиренейского полуострова, где вероятность осадков будет несколько ниже.

По сведениям Aemet, вероятность дождя в рождественский понедельник 25 декабря в Мадриде составит 45%, в особенности начиная с полудня. Ко вторнику эта цифра увеличится до 85%. В это же время осадки пройдут в Галисии и на западе материка. Уровень снежного покрова установится на отметке более 1 5000 метров над уровнем моря. Постепенно она опустится до 1 000 – 1 200 метров на севере и до 1 200 – 1 400 метров в центральных районах страны. В четверг осадки сохранятся в Галисии и Кантабрии и пойдут на убыль в остальных районах страны.