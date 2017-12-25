В Севилье откроется музей пива

Во второй половине 2019 года в Севилье появится пивной музей, который займет одно из двух зданий бывшей фабрики Cruzcampo. Как сообщает газета ABC, в постройке, именуемой Mosaico, также появятся школа ресторанного дела, особое пространство Cruzcampo Experience и точка продаж собственной продукции марки. Кроме того, посетители смогут попробовать классическое пиво Cruzcampo и еще пять различных крафтовых сортов, которые также планируется запустить в производство. По словам представителей компании Heineken, все это позволит Севилье по праву считаться пивной столицей Южной Европы и присоединиться к ряду других направлений, где уже существуют подобные выставочные пространства.

Самым известным центром аналогичного характера можно назвать фабрику-музей Guinness Storehouse в Дублине, гости которой могут узнать все секреты одного из наиболее популярных напитков в мире. Еще один крупный музей, Heineken Experience, работает в Амстердаме. Чуть менее известен, но не менее интересен музей пива в чешском Пльзене. В Мюнхене можно посетить музей пива и Октоберфеста, существующий более 650 лет, а в Копенгагене – музей прославившегося на весь мир пива Carslberg. Впрочем, центральное место среди всех подобных пространств занимает Бельгия, чьи традиции пивоварения исчисляются веками. Знакомство с ними можно начать в штаб-квартире Конфедерации бельгийских пивоваров на брюссельской площади Гран-Плас.