Барселона вошла в десятку лучших городов Европы и мира

Барселона вошла в списки лучших городов мира и Европы, заняв в них восьмое и третье места соответственно, сообщает Hosteltur со ссылкой на рейтинг World's Best Cities. Он был составлен компанией Resonance Consultancy на основе анализа 23 различных параметров. Мадрид занял в списке 11 место. Следующий представитель Испании, Валенсия, попал на 86-ю строчку.

Авторы классификации особо выделили «эклектичное сочетание пляжа, богемного духа и архитектуры Барселоны, яркой и зачастую сюрреалистичной». «Красочные кварталы, пляжи и парки здесь сочетаются с идеальным климатом, что позволяет ужинать под открытым небом в уютных кафе в течение всего года», -отметили составители рейтинга.

«Барселона – практически идеальный европейский город. Неудивительно, что она занимает второе место в мире после Токио в категории «Место», которая относится как к естественной среде города, так и к его застройке», - гласит материал. Впрочем, его авторы также подчеркивают, что «туризм может играть жизненно важную роль в экономике города, но вместе с тем он мешает местным жителям, которые выходят на улицу в знак протеста против джентрификации и повышения цен в связи с наплывом туристов».

Они также напомнили, что для решения данной проблемы в начале года мэр города Ада Колау представила Стратегический туристический план-2020, призванный приостановить стремительный рост данного сектора и сократить число явлений, которые отрицательно сказываются на жизни населения. Это касается в том числе и инвестиций в недвижимость под последующую сдачу, из-за которых растут цены на жилье.

Говоря о Мадриде, составители рейтинга подчеркнули, что в столице умеют превращать старое в новое, и привели в качестве примера рынок Сан-Фернандо, который «из традиционного крытого рынка преобразился в пространство, где гастрономию дополняет широкий спектр развлечений иного характера». «Вопреки недавним экономическим и политическим встряскам – а может, и благодаря им – этот город смог переродиться и посмотреть в будущее. Местных жителей и иностранцев привлекают местная ночная жизнь, которая занимает в рейтинге второе место после лондонской, а также великолепные магазины и живая культура», заключили представители Resonance Consultancy.

Первая десятка лучших городов мира выглядит следующим образом:

• Лондон

• Нью-Йорк

• Париж

• Москва

• Токио

• Сингапур

• Дубай

• Барселона

• Сан-Франциско

• Чикаго