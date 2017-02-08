Романтические свидания в Толедо - самые дорогие в Испании

Размер затрат на свидание в Толедо оказался самым высоким в Испании – романтическая встреча для двоих здесь обходится на 30,92% дороже средней по стране отметки в 85,79 евро, сообщают информационные агентства со ссылкой на данные портала Kelisto. Второе место в рейтинге Мадрид, где цены превышают средний показатель на 25,81%, а третья строчка досталась Сарагосе (+22,09%). Самыми бюджетными оказались свидания в Саморе (-29,33%), Сьюдад-Реаль (-25,47%) и Логроньо (-19,19%).

Из вышеупомянутой суммы в 85,79 евро примерно 54% уходит на затраты, связанные с ресторанной сферой, 16,4% - на развлечения и еще 9,6% - на транспорт.

Специалисты Kelisto проанализировали данные 50 столиц испанских провинций за исключением африканских анклавов Сеуты и Мелильи. В качестве контрольных показателей были взяты стоимость ужина на двоих, средняя стоимость которого составила 49,6 евро, два коктейля в одном из отелей города (14,35 евро), два билета в кино (14,09 евро) и стоимость такси в ночное время на расстояние примерно в 5 километров (8,24 евро).

Как правило, уровень цен напрямую зависит от численности населения: так, самые крупные города оказались и самыми дорогими, а маленькие – более бюджетными. так, Мадрид и Барселона заняли в рейтинге второе и шестое места соответственно. В первую десятку также вошли Валенсия, Сарагоса, Севилья и Бильбао. Самые экономичные варианты для проведения романтического вечера, в свою очередь, предлагают Авила, Самора, Сьюдад-Реаль, Паленсия и Понтеведра.