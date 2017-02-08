Постояльцы испанского отеля отрезаны от мира из схода лавин

41 клиент и 22 работника отеля Los Llanos del Hospital в местечке Бенаске (Уэска), оказавшиеся отрезанными от мира из-за снега, проводят время в прогулках на снегоступах, сообщают информационные агентства Испании. Погода и уровень видимости достаточно хороши, однако ситуация осложняется сходом лавин. Одна из них оказалась достаточно мощной, чтобы заблокировать всю дорогу тоннами снега.
Кроме того, существует угроза установления плохой погоды, которая помешает расчистке трассы А-139, соединяющей гостиницу с горнолыжным комплексом Серлер. В лучшем случае работы начнутся в четверг утром. Впрочем, по словам руководителя комплекса Хорхе Майораля, клиенты и работники курорта не пострадали и чувствуют себя хорошо. Кроме того, Майораль отметил, что в числе постояльцев оказалось множество врачей, и это заметно способствует спокойствию постояльцев. Около сорока клиентов, которые должны были заехать в понедельник, в отель попасть не смогли.Темы: Туризм Происшествия