Рестораны Страны Басков, Кантабрии и Наварры получили премию за сочетание цены и качества

В Бильбао прошла церемония вручения премии Big Gourmand, учредителями которой являются компании Michelin и Mahou/San Miguel. Награды были удостоены рестораны Страны Басков, Кантабрии и Наварры, которые особо выделяются соотношением цены и качества.

Среди лауреатов премии - рестораны Vors, Puerta 23, Casona del Judío и Agua Salada в Сантандере, Los Fueros в Бильбао, Amelibia в Лагуардия (Алава), Casa Nacho González в Руэнте (Кантабрия), Donamariako Benta в Донамарии (Наварра), El Redoble в Пуенте-Арсе (Кантабрия), Héctor Oribe в Паганос (Алава), Hostelería Calvo в Пуэнте-Сан-Мигель (Кантабрия) и Venta de Ulzama в Пуэрто-де-Белате (Наварра).

Вручение премии состоялось в рамках фестиваля Food Explorers Bilbokatessen. В церемонии приняли участие представители компаний Michelin и Mahou, а также Ассоциации организаций сферы гостеприимства Бискайи.