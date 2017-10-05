Назван лучший номер-сьют в Испании

В минувшие выходные прошла церемония вручения премии World Travel Awards 2017, в рамках которой президентский сьют в Hotel Royal Hideaway Sancti Petri получил золотую медаль как лучший номер-сьют в Испании.

Забронировать номер можно здесь. Отель у пляжа La Barrosa в Ново-Санкти-Петри (Кадис) принадлежит сети Barceló Hotel Group. Его президентский люкс уже не в первый раз отмечен высокой наградой. Он состоит из двух просторных спален, гостиной с дизайнерской минималистичной мебелью, гардеробной, открытой и закрытой террасы, площадки для барбекю, джакузи и бассейна. Из сьюта, расположенного на третьем этаже, также открываются живописные виды на Атлантику.

В число финалистов в этой категории также вошли номера класса люкс в таких отелях, как Kempinski Hotel Bahía в Малаге, Belmond La Residencia и Jumeirah Port Soller Hotel & Spa на Майорке, Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort на Фуэртевентуре, Hotel Ritz, Villa Magna и The Westin Palace в Мадриде, Mandarin Oriental в Барселоне и Hotel Alfonso XIII в Севилье.