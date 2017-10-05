СМИ: туристы отменяют поездки в Испанию из-за каталонского референдума

В свете событий в Каталонии иностранные туристы начали отменять запланированные поездки в Испанию, сообщает газета 20Minutos. Эксперты опасались этого еще до проведения референдума. Из-за возникшей неопределенности может пострадать экономика страны, которая до этого момента три года переживала период постепенного роста. «Изображения, распространенные СМИ, вызывают серьезное беспокойство. Необходимости в столь жестких действиях со стороны служб безопасности не было», отметила председатель Ассоциации турагентств (ACAVE) Марти Саррате.

На долю туризма приходится 10% национального ВВП и 13% трудоустроенного населения страны. Представители сектора опасаются, что путешественники сделают выбор в пользу других направлений и откажутся от визитов в Испанию, как в свое время отказались от поездок в Египет и Турцию. В социальных сетях уже появился тег #BoycottSpain («Бойкотируй Испанию»). Впрочем, Саррате отметила силу бренда страны как туристического направления и подчеркнула, что «любые бойкоты будут иметь ситуативный и временный характер и не окажут особого влияния на ситуацию в секторе».

Глава ACAVE – одна из немногих представителей отрасли, готовых обсуждать происходящее: агентства и патронажные организации отказываются от комментариев по данному поводу, чтобы не вызывать тревоги у туристов. Обстоятельства в последнее время складываются неблагоприятно – возможное одностороннее провозглашение независимости Каталонии последовало за недавними забастовками в аэропорту Эль-Прат и терактами в Барселоне. Принятие подобного решения со стороны региона приведет к усугублению конфронтации. С точки зрения туризма Каталония является одним из ключевых районов, ежегодно принимая 25,7% от общего числа прибывающих в Испанию путешественников.

«До воскресенья все было в порядке, но сейчас мы ждем дальнейшего развития событий после обнародования кадров со дня референдума», - отметила Саррате. Она призналась, что обеспокоена текущим положением дел, но опровергла информацию об отменах путешествий со стороны туристов. «С этой точки зрения производить замеры пока рано, необходимо подождать несколько дней», - считает Хосе Луис Мендес, управляющий Союзом агентств путешествий (UNAV). Их мнение расходится со словами министра энергетики, туризма и цифровых технологий Альваро Надаля, который подчеркнул, что референдум сепаратистов «вызовет в туристическом секторе более выраженное падение, чем ожидалось ранее».

Как Саррате, так и Мендес признали, что свидетельства жестокого обращения полиции с населением могут повлечь за собой негативные последствия. «Мы надеемся, что эти события останутся просто отдельно взятым случаем, так как рынок туризма очень чувствителен к подобным происшествиям, в особенности в Китае», - подчеркнул глава UNAV. Китайские путешественники для Испании особенно ценны: в своих поездках они тратят намного больше среднестатистических туристов.