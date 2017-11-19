Эксперты Booking представили прогноз основных туристических тенденций на следующий год

Поездки в места своего детства, пешие маршруты, путешествия в компании друзей и отпуск в стиле велнес – именно такими в следующем году будут основные тенденции испанского туристического сектора, считают эксперты Booking.com.

По их мнению, особое место в организации поездок в следующем году займут новые технологии. Число путешествий, связанных со здоровьем и улучшением самочувствия, вырастет на 50%. Основным источником вдохновения для туристов станут места съемки различных телепроектов, фильмов или мюзиклов, как это произошло со знаменитым сериалом «Игра престолов».

С другой стороны, более четверти туристов (27%) рассматривают возможность снова посетить места, где они бывали детьми. 56% заявляют о своем желании пройти по пешему маршруту.

57% опрошенных в следующем году хотят совершить больше самостоятельных поездок. 46% уверены, что будут чаще использовать специальные мобильные приложения, а 39% собираются с их помощью планировать различные развлечения во время отпуска.

Что касается групповых путешествий, то 24% пользователей намерены в следующем году отправиться куда-то с друзьями. 4 из 10 опрошенных признаются, что подобная модель позволяет выбрать вариант размещения, который в одиночку был бы им не по карману.

Почти треть респондентов (31%) планирует остановиться в туристических апартаментах, а 14% рассматривают возможность сдать свой собственный дом в аренду по этой схеме через специализированные сайты.