Работники пригородных поездов Барселоны проведут забастовку

За забастовками в метро и автобусах последуют протесты в пригородных поездах Барселоны. Сервис Rodalies de Catalunya сообщает, что работа этого вида транспорта будет ограниченна 10, 12, 14 и 16 июня по инициативе объединения SEMAF.

10, 14 и 16 июня пригородные поезда будут работать на 66% от нормального объема перевозок в период между 6:00 и 9:30 и с 17:00 до 20:30. Всё остальное время в эти дни частота их следования составит 33% от нормальной. В воскресенье 12 июня она будет на таком уровне весь день.

Компания Renfe объявила, что путешественники, купившие билет на эти дни заранее, могут обменять или вернуть его без дополнительной платы на станциях и в туристических агентствах. Пассажиры могут получить подробную информацию по телефону.

Переговоры между управляющей компанией Transports Metropolitans de Barcelona продолжаются две недели, но не увенчались успехом, как в случае с работниками автобусов.

Забастовка работников этого наземного транспорта была запланирована на понедельник, вторник, четверг и пятницу этой и следующей недели. В эти дни автобусы должны были двигаться с 0.00 до 2.00 в объеме 20% от обычного, с 8.30 до 10.30 - 40%, до 16:30 снова 20%, а после этого часа и до 18.30 – 40%. По четвергам 8 и 15 июня с 11:00 до 17:00 движение должно было быть полностью остановлено.