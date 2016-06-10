В Мадриде проложили туристический Маршрут паэльи

27 мадридских ресторанов присоединились к инициативе «Маршрут паэльи». Акция будет действовать с 10 по до 26 июня. Организатор – объединение Hostelería del Mediterráneo и компании Bodegas Azpilicueta, Arroces Santo Tomás, Asociación Empresarial de Hostelería La Viña, Aceites Egoleum и Renfe.

Паэлья является одним из самых известных и узнаваемых испанских блюд. Несмотря на богатое гастрономическое предложение испанской столицы, туристы всё же предпочитают пробовать то, о чем много слышали. Цель проекта – поддержать и поощрить распространение паэльи в Мадриде, а также дать возможность заведениям, которые специализируются на ее приготовлении, расширить круг клиентов.

Ценник в меню 27 ресторанов, участвующих в мероприятии, будет находиться в районе 25-40 евро. Блюда будут приготовлены по традиционным и инновационным рецептам.

В рамках мероприятия также будет проведен конкурс на самое лучшее блюдо из риса, который будет проходить в центральном офисе Hostelería del Mediterráneo 21 июня в 18:00. Участниками станут повара из ресторанов «Дороги паэльи и риса». В этом же здании будут проведены 10 мастер-классов от мастеров приготовления традиционного блюда.