Как выбрать хороший хамон в магазине?

Хамон – визитная карточка Испании. О том, как его выбирать, эксперты рассказали туристическому порталу Guía Repsol.
Одной из важнейших характеристик хамона является срок его вяления, который не должен составлять менее трех лет. Кроме того, немаловажную роль играет содержание соли, а также жир, который должен быть мягким и проминаться под пальцами при нажатии. Качественный жир влияет на степень влажности продукта и предотвращает его высыхание после нарезания на ломтики.
Один и тот же окорок может иметь до семи различных вкусов в зависимости от того, с какого участка было срезано мясо, поэтому для полноценной дегустации стоит подавать на одной тарелке смешанные ломтики с разных частей.
ХАМОН В НАРЕЗКЕ
Хороший хамон должен быть нарезан тонко: это свидетельствует о высоком качестве продукта. Что касается ароматов, то без специальной подготовки различать их сложно. В запахе качественного хамона должны угадываться ноты, напоминающие сухофрукты, трюфели, дерево и даже хлеб.
РЕГИОН
В Испании существует несколько регионов производства, чья продукция отмечается знаком D.O. (Denominación de Origen, «Гарантия подлинности происхождения»). При выборе хамона их разнообразие может запутать неискушенного потребителя. Идеальный вариант – покупка разных сортов для разных способов употребления. Существует несколько способов различать хамон из разных регионов на вкус. Продукция региона Гихуэло имеет более сладкий привкус и резко отличается от хамона из Уэльвы с более выраженной текстурой и сильным вкусом. Хамон из долины Лос-Педрочес – более мягкий и маслянистый, а из Эстремадуры – сладковатый и с мягкой текстурой.
ЭТИКЕТКА
Качество продукции многих марок подтверждают сведения о принадлежности к тому или иному региону D.O. и о наличии наград, указанные на упаковке. Кроме того, хамон содержит большой процент ценных белков животного происхождения и мононенасыщенные жирные кислоты.
Идеальным дополнением к нему станет херес сорта «фино» или легкие сухие красные вина небольшой выдержки, например, Риоха или Рибера.Темы: Туризм