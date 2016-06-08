Как выбрать хороший хамон в магазине?

Одной из важнейших характеристик хамона является срок его вяления, который не должен составлять менее трех лет. Кроме того, немаловажную роль играет содержание соли, а также жир, который должен быть мягким и проминаться под пальцами при нажатии. Качественный жир влияет на степень влажности продукта и предотвращает его высыхание после нарезания на ломтики.

Один и тот же окорок может иметь до семи различных вкусов в зависимости от того, с какого участка было срезано мясо, поэтому для полноценной дегустации стоит подавать на одной тарелке смешанные ломтики с разных частей.

ХАМОН В НАРЕЗКЕ

Хороший хамон должен быть нарезан тонко: это свидетельствует о высоком качестве продукта. Что касается ароматов, то без специальной подготовки различать их сложно. В запахе качественного хамона должны угадываться ноты, напоминающие сухофрукты, трюфели, дерево и даже хлеб.

РЕГИОН

В Испании существует несколько регионов производства, чья продукция отмечается знаком D.O. (Denominación de Origen, «Гарантия подлинности происхождения»). При выборе хамона их разнообразие может запутать неискушенного потребителя. Идеальный вариант – покупка разных сортов для разных способов употребления. Существует несколько способов различать хамон из разных регионов на вкус. Продукция региона Гихуэло имеет более сладкий привкус и резко отличается от хамона из Уэльвы с более выраженной текстурой и сильным вкусом. Хамон из долины Лос-Педрочес – более мягкий и маслянистый, а из Эстремадуры – сладковатый и с мягкой текстурой.

ЭТИКЕТКА

Качество продукции многих марок подтверждают сведения о принадлежности к тому или иному региону D.O. и о наличии наград, указанные на упаковке. Кроме того, хамон содержит большой процент ценных белков животного происхождения и мононенасыщенные жирные кислоты.

Идеальным дополнением к нему станет херес сорта «фино» или легкие сухие красные вина небольшой выдержки, например, Риоха или Рибера.