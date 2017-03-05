Работники бортового сервиса поездов AVE и Larga Distancia заявили о возможности продления забастовки

Сотрудники сервиса бортового обслуживания, работающие на высокоскоростных составах AVE и поездах Larga Distancia, рассматривают возможность проведения новых забастовок в выходные дни по случаю праздника святого Иосифа и Страстной недели, сообщают информационные агентства Испании. Это может произойти в том случае, если не продвинется процесс переговоров касательно коллективного соглашения с компанией Ferrovial, с которой заключен договор подряда на оказание подобных услуг.

Текущая забастовка завершится 6 марта в 1:00. По данным компании, к ней присоединились около 60% сотрудников, однако профсоюзы-организаторы UGT, CC.OO. USO, Sindicato Ferroviario и CGT называют цифру в 95%. Всего к начавшейся 26 февраля акции протеста они призвали около 2 000 работников бортового сервиса в поездах AVE и Larga Distancia. Они занимаются вопросами питания, распространения прессы и развлечений в поезде, а также делают объявления по громкой связи и обслуживают вагон-ресторан.

По словам представителей Renfe, забастовка не оказала влияния на движение поездов и коснулась только услуг, оказываемых пассажирам в поезде. Впрочем, им была предоставлена возможность бесплатно аннулировать или обменять билет на другие даты.

Причиной конфликта с вышеупомянутым коллективом стали затянувшиеся переговоры касательно коллективного соглашения, которые длятся уже год. Представители профсоюзов утверждают, что компания пытается отложить его заключение и начать делопроизводство с целью урегулирования временного трудоустройства для 400 работников службы. В свою очередь, представители Ferrovial заявляют, что они стремятся адаптировать условия труда к нынешней продолжительности поездок на составах AVE: в настоящее время они по-прежнему соответствуют старому расписанию, когда поездки были более долгими, что приводит к потере большого количества рабочих часов.