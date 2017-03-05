В Эстремадуре наладили производство хамона из говядины

Компания Sierra de Monfragüe из провинции Касерес на юго-западе Испании наладила производство хамона из говядины. Изготавливается он из мяса коров породы вагю, одной из наиболее высоко ценящихся в Японии, однако выращивают их непосредственно в Эстремадуре. Производители называют их породу "иберийская вагю". Впрочем, подобное наименование может быть расценено как нарушение регламентов, регулирующих брендинг традиционного вяленого мяса иберийских свиней, поэтому в продаже продукт представлен под названием "100% говяжий хамон".

Идея его создания зародилась у производителей несколько лет назад, когда наряду с местными породами в регионе начали выращивать коров вагю, которые паслись на лугах и питались подножным кормом и желудями. В компании заявляют, что их животные действительно могут считаться представителями известной породы, так как они обладают необходимыми сертификатами. Кроме того, генетические тесты подтверждают принадлежность к ней минимум на 50%.

Впрочем, некоторые утверждают, что разработка Sierra de Monfragüe является не хамоном, а традиционной вяленой говяжьей ветчиной под названием сесина. Впрочем, как бы то ни было, идея ее продаж именно под маркировкой хамона обеспечивает продукту особую привлекательность, особенно на рынках, где запрещено употребление свинины, например, в мусульманских странах. Это касается и прочей нарезки подобного рода, в том числе колбас чорисо и сальчичон.

Стоимость говяжьего хамона примерно соответствует цене на качественный свиной и составляет 70 евро за килограмм окорока и 120 евро за килограмм нарезки. Сходство между двумя видами хамона кроется не только в способе выращивания животных, но и в методах производства: как и в случае традиционного хамона, процесс изготовления говяжьего окорока от момента засола и сушки до завершения вяления занимает от 12 до 18 месяцев.