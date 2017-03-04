Представители трансферных и прокатных агентств протестуют против нововведений в аэропорту Малаги

Представители компаний, осуществляющих трансферы и оказывающих услуги по аренде автомобилей в аэропорту Малаги, подвергли резкой критике решение управляющей компании Aena о закрытии зоны свободной парковки. Они считают, что данный ход привел к возникновению хаоса, который только усугубит ситуацию с загруженностью территории возле терминала. Руководство вышеупомянутых компаний намерено принять юридические меры и организовать демонстрации. Представители специализированных ассоциаций Aeca и Aesva провели ряд встреч с администрацией Aena с целью решить данную проблему, однако пока эти попытки не увенчались успехом.

Как и владельцы частных автомобилей, представители вышеупомянутых сервисов отныне должны ждать клиентов на одном из 300 мест в зоне экспресс-парковки, где бесплатная стоянка допускается только в течение 15 минут. "Многие маленькие фирмы могут обанкротиться из-за этого", - говорит президент Aeca Феликс Пинар. "Пятнадцатиминутное ожидание для них невозможно, особенно когда речь идет о встрече нескольких пассажиров. Кроме того, в зоне экспресс-парковки слишком мало мест, и данная мера уже привела к значительному росту заторов", - заявил Пинар.

Представители прокатной фирмы Helle Hollis, в свою очередь, также выразили опасения в связи с возможными последствиями подобных перемен. "На данный момент наши микроавтобусы могут использовать ту же зону, что и прежде, однако к 21 марта переместят и нас. После этого клиентам придется пешком идти несколько сотен метров, что может запутать их. Кроме того, в случае дождя они промокнут", отмечают в компании. "Эта ситуация уже спровоцировала хаос, и к началу горячего сезона он превратится в ночной кошмар, с которым и стремится бороться Aena", - считают эксперты.

В качестве альтернативы профессионалы предложили вновь ввести в эксплуатацию специальную зону около первого терминала, однако в управляющей компании к ним не прислушались.