Путешествия в сентябре позволяют испанцам сэкономить до 23,3% их стоимости

Путешествия в сентябре обходятся испанским туристам в среднем на 23,3% дешевле, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные поисковика Gopili. Этот показатель стал самым высоким в Европе, обеспечив Испании одно из первых мест по региону, а ее жителям – самые заметные скидки в сравнении с летним периодом.

Авторы исследования сравнили среднюю стоимость транспорта в контексте национальных и международных путешествий в августе и сентябре, учитывая бронирования, сделанные за три недели до предполагаемой даты отправления. Результаты анализа показали, что путешествующие в сентябре испанцы также экономят больше своих соседей по ЕС, уступая только британцам: по данным Gopili.es, последние экономят около 25%. В свою очередь, в Италии этот показатель составляет 22,8%, в Германии – 10%, а во Франции – 2,6%.

Согласно сведениям компании, подобные тенденции касаются и зарубежных поездок. В среднем в сентябре билеты на автобусы, поезда и самолеты дешевеют на 28%.

Что касается регионов, то наиболее выраженное снижение тарифов осенью наблюдается в Пальме (-51%), Бильбао (-38%), Торревьехе (-34%), Бенидорме (-31%) и Сантандере (-30%). Анализ цен также показал, что падение цен зависит от вида транспорта: так, перелеты и поездки на автобусе подешевели на 55% и 32,6% соответственно, в то время как стоимость билетов на поезда сократилась на 17%.