Испанцы стали чаще планировать горнолыжный сезон в летние месяцы

Количество предварительных бронирований на горнолыжный сезон, совершенных в Испании с июня по август, выросло на 111,45% по сравнению с показателями 2016 года, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на портал Esquiades.com. В данном сегменте туризма основная масса продаж обычно приходится на декабрь, январь и февраль, однако в последние три года ситуация несколько изменилась: путешественники предпочитают организовывать поездки заранее, чтобы гарантировать свое проживание и забронировать его на более выгодных условиях. Об этом свидетельствуют данные сайта Esquiades.com, полученные нынешним летом.

Руководитель портала Рафаэль Фуэртес также отметил важность своевременного бронирования на такие даты, как праздничные дни в начале декабря, Рождество и Новый год. Именно в это время наблюдается наибольший наплыв туристов, и, озаботившись проживанием заранее, они могут гарантировать наличие свободных мест и выбрать их из большего числа вариантов. Представители Esquiades.es считают, что вышеупомянутая тенденция станет еще более выраженной в период с февраля по пасхальные каникулы.

Очередной горнолыжный сезон в Испании начнется в ноябре. Первым свои склоны откроет курорт Сьерра-Невада, начало работы которого запланировано на 25 ноября. Еще две станции, Фуэнтес-де-Инвьерно и Вальгранде-Пахарес в Кантабрийских горах, откроются 30 ноября. Остальные курорты примут первых гостей в декабре. Впрочем, это расписание пока носит предварительный характер и зависит от климатических условий и снежного покрова на склонах.