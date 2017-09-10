Конкурс жестового театра MIM пройдет в испанской Суэке с 13 по 17 сентября

С 13 по 17 сентября в городке Суэка (Валенсия) пройдет XVIII Международный конкурс жестового театра MIM, сообщает издание Valencia Plaza. Его девиз в этом году звучит как "Музыкальность – на сцену". В общей сложности в рамках конкурса состоится 50 представлений с участием 400 человек, среди которых будут как актеры, так и техники и прочий персонал.

Свои спектакли в рамках фестиваля представят новые коллективы и уже состоявшиеся труппы с историей со всей Европы. В их числе – французы La Faux Populaire, чье выступление имеет все шансы стать одним из самых запоминающихся в этом году, бельгийцы из Okidok с представлением Slip experience, которые откроют зрителям новые грани клоунского искусства, еще один французский коллектив Blick Theatre с марионеточным спектаклем Hullu, а также труппа Teatro del Silencio, организованная совместными усилиями артистов из Франции и Чили, которые представят уличное зрелище Doctor Dapertutto.

Испанию, в свою очередь, представят Гильем Альба и Клара Пейя со спектаклями Pluja и Cor de Teatre Allegro. К ним присоединятся воздушные акробаты из труппы Estampades с представлением FAR, коллектив барабанщиков Brincadeira с работой Vertical, артисты из La Tal с шоу Carilló и труппа La Mecànica со спектаклем Els Ravinovich.

Отдельного упоминания также заслуживают местные артисты. Так, коллектив Maduixa Teatre покажет уличное представление Mülier, удостоенное премии Max, коллектив La Negra порадует зрителей премьерой En els núvols, а труппа Quitter представит шоу Tant de bo. В число прочих участников также войдут коллективы A Tempo Dansa, Circo Diverso, Visitants Tempus и Truna.

Для зрителей, которые придут на фестиваль всей семьей, его программой предусмотрено отдельное мероприятие – представление труппы Aracaladanza Vuelos, получившей Национальную премию в области детского и юношеского театра. Кроме того, их ждет специальное детское шоу Aupapá от коллектива Zig Zag Danza, рассчитанное на малышей в возрасте от 0 до 3 лет.