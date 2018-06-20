Протестующие против туризма активисты приковались к статуе в Парке Гуэль

Активисты радикальной молодёжной организации Arran провели 19 июня в Парке Гуэль в Барселоне акцию протеста. Молодые люди приковали себя цепями к статуе дракона Гауди и развернули плакаты с призывами остановить массовый туризм.

На место прибыли сотрудники каталонской полиции, которые перерезали цепи.

В официальном заявлении организации говорится, что Парк Гуэль был выбран для проведения акции как одно из самых популярных мест среди туристов. В Arran также подчеркнули, что туристическая модель в Барселоне является «абсолютно не устойчивой» и предупредили, что собираются провести этим летом и другие акции.