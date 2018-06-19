Новый аэропорт в Мурсии откроется в начале 2019 года

Руководство управляющей компании воздушного транспорта и аэропортов Испании Aena провело рабочую встречу с региональными представителями в Мурсии. Главной темой совещания был ход строительства нового аэропорта в Корвере и сроки его введения в эксплуатацию.

Глава Aena Хайме Гарсия-Легас выразил уверенность в том, что объект сможет начать работу с 15 января 2019 года, подчеркнув необходимость соблюдения условий контракта. По его мнению, задержки по проекту могут быть связаны лишь с процедурами в Государственном агентстве воздушной безопасности и согласованием переноса деятельности из действующего аэропорта Мурсия-Сан-Хавьер в Корверу в правительстве.

В Aena также рассказали, что уже сформирована команда менеджеров, которые занимаются управлением аэропорта. Кроме того, сообщается, что было принято решение сохранить тарифы, которые действовали в Сан-Хавьере. При этом отмечается, что они ниже тарифов в соседнем аэропорту Аликанте.